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Зеленский помиловал 12 россиян, - адвокат

Новости » Политика    06.09.2019 - 19:05
Зеленский помиловал 12 россиян, - адвокат
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Россияне уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц для обмена

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании не менее 12 россиян. Об этом заявил адвокат россиян, осужденных в Украине, Валентин Рыбин, передают российские СМИ.

По его словам, выдача указов о помиловании - подготовка к началу процедуры обмена.

"Выданы указы о помиловании порядка 12 осужденных россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене. Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена", - сказал адвокат.

При этом он отметил, что один россиянин, находящийся в списке, до сих пор не доставлен в пункт и указа о его помиловании также нет.

"Это Руслан Гаджиев, осужденный на 15 лет заключения. Он был в списке, но в пункт обмена его так и не доставили, указа о его помиловании также нет. Предполагаю, что Украина не хочет его выдавать", - сказал Рыбин.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России, могут обменять на бывшего боевика "ДНР" и фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха. Накануне Цемаха освободили из-под стражи.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что процесс обмена пленными может начаться до конца этой недели. В частности, источники называют 7 сентября вероятной датой большого обмена.

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