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В Москві поблизу СІЗО "Лефортово" помітили автобуси з спецназом

Новини » Надзвичайні події    07.09.2019 - 08:41
В Москві поблизу СІЗО "Лефортово" помітили автобуси з спецназом
Фото: автобуси біля "Лефортово" (twitter.com / vasilymaximov)

Імовірно, спецназ прибув для супроводу українських в'язнів в аеропорт

До СІЗО "Лефортово" в Москві, де утримуються українські незаконно засуджені громадяни, яких готують до обміну, прибули автобуси з спецпризначенцями. Про це повідомив російський журналіст та фоторепортер Василь Максимов у Twitter.

Як написав журналіст, близько 06:39 ранку до воріт СІЗО "Лефортово" прибув автобус у супроводі кортежу поліції. Пізніше Максимов додав, що в автобусі перебувають спецпризначенці, які, імовірно, будуть супроводжувати українських політв'язнів до аеропорту.

В Москві поблизу СІЗО &quot;Лефортово&quot; помітили автобуси з спецназом

В Москві поблизу СІЗО &quot;Лефортово&quot; помітили автобуси з спецназом

Нагадаємо, вночі 7 вересня російські ЗМІ з посиланням на адвоката утримуваних в Україні росіян Валентина Рибіна повідомили, що обмін полоненими між Україною та Росією розпочнеться в найближчі години. Однак дану інформацію не підтвердило жодне уповноважене українське відомство.

До цього Рибін стверджував, що президент України Володимир Зеленський підписав укази про помилування щонайменше 12 засуджених росіян. Однак інформація про помилування також залишається непідтвердженою.

Обмін полоненими почнеться в найближчі години, - адвокат У Держдепі США прокоментували обмін полоненими між Україною та Росією
Новини України Москваобмін полоненимиСИЗО
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