В Москве в результате пожара в доме престарелых погибли четыре человека

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Состояние еще двоих оценивают как тяжелое

В Москве (Российская Федерация) произошел пожар в частном доме престарелых, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что в результате возгорания пострадали 18 человек. Шестеро из них были госпитализированы, состояние двоих врачи оценивают как тяжелое.

Пожару предшествовал хлопок в котельной в цокольном этаже здания. Котельная работала на дизельном топливе. Площадь пожара в итоге составила 300 кв. м.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пожара. По предварительной информации, причиной возгорания стал электрокабель.



Ранее сообщалось, что в Киеве возник пожар в одной из Киевских клинических больниц на бульваре Шевченко, 17 в Шевченковском районе столицы, пациентов эвакуировали.

РБК-Украина писало, что в Кривом Роге в многоэтажном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб человек и пострадали еще двое людей.