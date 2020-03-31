ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве горела больница, эвакуировали пациентов

Новости » Происшествия     31.03.2020 - 01:45
В Киеве горела больница, эвакуировали пациентов
Фото: место происшествия (facebook.com/DSNSKyiv)

Жертв и пострадавших нет

Вечером 30 марта в Киеве возник пожар в одной из Киевских клинических больниц на бульваре Шевченко, 17 в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как оказалось, возгорание произошло в электрощитовой на 1-этаже 4-этажной больницы. Сразу же спасатели приступили к эвакуации людей и тушению пожара.

В 21:05 пожар удалось локализовать на площади 10 кв. м и предотвратить распространение пламени на большую площадь, а в 21:17 - ликвидировать.

Во время тушения пожара огнеборцы вывели на безопасное расстояние 13 пациентов, которые были переведены в соседний корпус. Почти сразу после ликвидации возгорания, электроснабжение в больнице было восстановлено. Жертв и пострадавших нет.

Фото: место происшествия (facebook.com/DSNSKyiv)

РБК-Украина писало, что в субботу, 21 марта, в Одессе по улице Небесной сотни горела крыша торгового центра "Ситицентр".

Ранее в Кривом Роге в многоэтажном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб человек и пострадали еще двое людей.

Возле аэропорта "Львов" из-за поджога сухой травы загорелся газопровод В Полтавской области резко увеличилось количество пожаров в экосистемах
Новости Украины пожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь