У Москві в результаті пожежі в будинку престарілих загинули чотири людини

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Стан ще двох оцінюють як важкий

У Москві (Російська Федерація) сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей, в результаті якої загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Наголошується, що в результаті спалаху постраждало 18 людей. Шестеро з них були госпіталізовані, стан двох лікарі оцінюють як важкий.

Пожежі передував вибух в котельні в цокольному поверсі будівлі. Котельня працювала на дизельному паливі. Площа пожежі в підсумку склала 300 кв. м.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом пожежі. За попередньою інформацією, причиною загоряння став електрокабель.



Раніше повідомлялося, що в Києві виникла пожежа в одній з Київських клінічних лікарень на бульварі Шевченка, 17 у Шевченківському районі столиці, пацієнтів евакуювали.

РБК-Україна писало, що в Кривому Розі в багатоповерховому житловому будинку сталася пожежа, в результаті якого загинула людина і постраждали ще двоє людей.