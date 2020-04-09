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У Москві в результаті пожежі в будинку престарілих загинули чотири людини

Новини » Надзвичайні події     09.04.2020 - 04:27
У Москві в результаті пожежі в будинку престарілих загинули чотири людини
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Стан ще двох оцінюють як важкий

У Москві (Російська Федерація) сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей, в результаті якої загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Наголошується, що в результаті спалаху постраждало 18 людей. Шестеро з них були госпіталізовані, стан двох лікарі оцінюють як важкий.

Пожежі передував вибух в котельні в цокольному поверсі будівлі. Котельня працювала на дизельному паливі. Площа пожежі в підсумку склала 300 кв. м.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом пожежі. За попередньою інформацією, причиною загоряння став електрокабель.

Раніше повідомлялося, що в Києві виникла пожежа в одній з Київських клінічних лікарень на бульварі Шевченка, 17 у Шевченківському районі столиці, пацієнтів евакуювали.

РБК-Україна писало, що в Кривому Розі в багатоповерховому житловому будинку сталася пожежа, в результаті якого загинула людина і постраждали ще двоє людей.

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