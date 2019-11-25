В Москве приостановили работу Александрийской церкви из-за признания ПЦУ

Фото: патриарх РПЦ Кирилл (kremlin.ru)

Решение о дальнейшей работе Александрийского патриархата в Москве будет принимать РПЦ в конце декабря

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл приостановил работу подворья Александрийской православной церкви (АПЦ) в Москве после того, как Патриархат Александрии и всей Африки официально признал Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что окончательное решение в отношении работы церкви Александрийского патриархата должно быть принято на заседании Священного Синода РПЦ, запланированного на конец декабря.

Напомним, в начале ноября Александрийский патриархат официально признал Православную церковь Украины. Соответствующее письмо о признании ПЦУ было отправлено опубликовано 8 ноября.

Ранее РБК-Украина писало, что РПЦ прекратила общение с главой Элладской церковью 3 ноября. Причиной стало признание Элладской церкви каноничности автокефалии ПЦУ. При этом предстоятель Элладской церкви продолжит заниматься вопросом признания Православной церкви Украины.

Также в РПЦ заявляли, что разорвут отношения с Греческой церковью, в случае признания ПЦУ. Позже Греческая церковь отправила официальное письмо о признании ПЦУ. В письме отмечается, что теперь что между церквями нет никаких преград для евхаристического общения.