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РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Новости » Общество     02.11.2019 - 15:45
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл (из открытых источников)

Ранее Элладская церковь признала каноничность автокефалии ПЦУ

Русская православная церковь (РПЦ) прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви (часть Греческой церкви) 3 ноября. Об этом сообщают российские СМИ.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион сообщил, что "РПЦ ранее предупреждала, если архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II официально признает "украинский раскол", тогда его имя будет вычеркнуто из диптихов Русской православной церкви".

По его словам, это не означает, что РПЦ прекращает общение со всей Элладской церковью.

"Мы по-прежнему будем сохранять общение со всеми теми архиереями, которые не признают "украинский раскол", а такие в Элладской церкви есть", - отметил митрополит.

РБК-Украина сообщало, что Элладская церковь признала каноничность автокефалии ПЦУ. Кроме того, предстоятель Элладской церкви продолжит заниматься вопросом признания Православной церкви Украины.

РПЦ разорвет молитвенное общение с иерархами Элладской православной церкви, которые признали Православную церковь Украины.

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