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В Москве польское посольство облили красной краской

Фото: Марцин Пшидач (twiter.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Здание у входа в посольство Польши в России облили красной краской. В Сети появилась запись происшествия. Министерство иностранных дел Польши подтвердило, что табличку с эмблемой залили красной жидкостью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

На видео, опубликованном в сети, видно, как мужчины подходят к воротам посольства и заливают красной краской доску на одном из домов.

Место, которое видно на записи, - это один из входов в посольство в Москве.

Информацию подтвердил представитель Министерства иностранных дел Лукаш Ясина

"Посол ждет приезда полиции. Табличку с гербом Республики Польша помыли", - рассказал Ясина.

"Мы будем ожидать от российской стороны разъяснение этого вопроса и установления виновных", - сказал в интервью журналистам заместитель главы польской дипломатии Марцин Пшидач, который находится с визитом в Вашингтоне.

Напомним, российского посла в Польше Сергея Андреева облили краской во время акции у мавзолея советских воинов в Варшаве. Ему пришлось покинуть место в сопровождении полиции.

Позже Министерство иностранных дел России после нападения на российского посла потребовала от Польши "немедленно" организовать возложение цветов до мавзолея в Варшаве. МИД также заявил о необходимости обеспечить безопасность церемонии.

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Москва