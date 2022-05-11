В Москве польское посольство облили красной краской

На видео, опубликованном в сети, видно, как мужчины подходят к воротам посольства и заливают красной краской доску на одном из домов.

Место, которое видно на записи, - это один из входов в посольство в Москве.

Информацию подтвердил представитель Министерства иностранных дел Лукаш Ясина

"Посол ждет приезда полиции. Табличку с гербом Республики Польша помыли", - рассказал Ясина.

"Мы будем ожидать от российской стороны разъяснение этого вопроса и установления виновных", - сказал в интервью журналистам заместитель главы польской дипломатии Марцин Пшидач, который находится с визитом в Вашингтоне.