У Москві польське посольство облили червоною фарбою

На відео, опублікованому в мережі, видно, як чоловіки підходять до воріт посольства та заливають червоною фарбою дошку на одному із будинків.

Місце, яке видно на записі, - це один із входів до посольства у Москві.

Інформацію підтвердив речник Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна

"Посол чекає на приїзд поліції. Табличку з гербом Республіки Польща помили", - розповів Ясіна.

"Ми будемо очікувати від російської сторони роз'яснення цього питання та встановлення винних", - сказав в інтерв'ю журналістам заступник глави польської дипломатії Марцін Пшидач, який перебуває з візитом у Вашингтоні.