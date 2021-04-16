В Москве пересматривают возможность проведения встречи Путина и Байдена, - МИД РФ

В Москве сначала "позитивно восприняли" предложение президента США Джо Байдена о личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным . Однако после введения санкций Кремль еще будет изучать возможность такого саммита.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook .

Она отметила, что в Москве услышали заявления Байдена о заинтересованности в "стабильных, конструктивных и предсказуемых" отношениях с Россией, включая инициативу проведения российско-американского саммита.

"Когда это предложение прозвучало, оно было воспринято позитивно и сейчас изучается в контексте реально складывающейся ситуации", - заявила Захарова.