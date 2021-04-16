У Москві переглядають можливість проведення зустрічі Путіна і Байдена, - МЗС РФ
У Москві спочатку "позитивно сприйняли пропозицію президента США Джо Байдена про особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак після введення санкцій Кремль ще буде вивчати можливість такого саміту.
Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова у Facebook.
Вона зазначила, що в Москві почули заяви Байдена про зацікавленість у "стабільних, конструктивних і передбачуваних" відносинах з Росією, включаючи ініціативу проведення російсько-американського саміту.
"Коли ця пропозиція прозвучала, воно було сприйнято позитивно і зараз вивчається у контексті ситуації, яка реально складається", - заявила Захарова.
Раніше повідомлялося, що Байден сподівається, що зустріч з Путіним може стати "мостом" для повернення Росії у світове співтовариство.
РБК-Україна писало, що Байден запропонував Путіну провести особисту зустріч цього літа. Територіально це може відбутися в Європі. Він додав, що команди президентів обговорюють цю можливість "прямо зараз".