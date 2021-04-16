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У Москві переглядають можливість проведення зустрічі Путіна і Байдена, - МЗС РФ

Новость на русском → П'ятниця 16 квітня 2021 20:14
У Москві переглядають можливість проведення зустрічі Путіна і Байдена, - МЗС РФ Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

У Москві спочатку "позитивно сприйняли пропозицію президента США Джо Байдена про особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак після введення санкцій Кремль ще буде вивчати можливість такого саміту.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова у Facebook.

Вона зазначила, що в Москві почули заяви Байдена про зацікавленість у "стабільних, конструктивних і передбачуваних" відносинах з Росією, включаючи ініціативу проведення російсько-американського саміту.

"Коли ця пропозиція прозвучала, воно було сприйнято позитивно і зараз вивчається у контексті ситуації, яка реально складається", - заявила Захарова.

Раніше повідомлялося, що Байден сподівається, що зустріч з Путіним може стати "мостом" для повернення Росії у світове співтовариство.

РБК-Україна писало, що Байден запропонував Путіну провести особисту зустріч цього літа. Територіально це може відбутися в Європі. Він додав, що команди президентів обговорюють цю можливість "прямо зараз".

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