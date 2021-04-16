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Байден считает, что встреча с Путиным станет "мостом" для возвращения РФ в мировое сообщество

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 19:50
Байден считает, что встреча с Путиным станет "мостом" для возвращения РФ в мировое сообщество Фото: президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден надеется провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Она может стать "мостом" для возвращения России в мировое сообщество.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга 16 апреля.

В администрации Байдена напомнили, что Россия, в частности, исключена из переговоров "Большой восмерки" (G8).

"Предложение президента (Байдена о встрече с Путиным, - ред.) - это мост назад", - сказала Псаки.

Она отметила, что Россия заинтересована в том, чтобы принять это предложение.

Ранее сообщалось, что Байден предложил Путину провести личную встречу этим летом. Территориально это может произойти в Европе. Он добавил, что команды президентов обсуждают эту возможность "прямо сейчас".

Ранее в Белом доме заявили, что несмотря на введенные санкции США против России, предложение о встрече президента Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным остается в силе. В Вашингтоне все еще надеются на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

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