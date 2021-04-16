ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден предложил Путину встретиться летом

Новина українською → США, Пятница 16 апреля 2021 05:06
Байден предложил Путину встретиться летом Фото: Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден предложил президенту РФ Владимиру Путину провести личную встречу этим летом. Территориально это может произойти в Европе.

Об этом американский глава заявил во время своего выступления.

Он отметил, что команды президентов уже обсуждают возможную встречу.

"Я предложил встретиться этим летом в Европе, чтобы обсудить ряд вопросов, с которыми сталкиваются обе наши страны. Наши команды обсуждают эту возможность прямо сейчас", - сказал Байден.

По его словам, личное общение между лидерами необходимо для развития двусторонних отношений.

Байден отметил, что Путин согласился с этой мыслью.

Ранее в Белом доме заявили, что несмотря на введенные санкции США против России, предложение о встрече президента Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным остается в силе. В Вашингтоне все еще надеются на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

Напомним, на днях Байден провел второй телефонный разговор с Путиным и предложил ему встретиться в третьей стране, чтобы обсудить отношения между США и Россией. После этого США ввели санкции против России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Джозеф Байден Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
NEWS
Зеленский о разговоре с Макроном и Меркель: пока такой нормандский формат
Зеленский о разговоре с Макроном и Меркель: пока такой нормандский формат
DAILY
COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса