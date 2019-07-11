В Москве отпустили задержанных у Верховного суда крымских татар

В Моске отпустили всех 50 крымских татар, ранее сегодня задержанных во время акции протеста под Верховным судом Российской Федерации. Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность".

По словам адвокатов, на всех задержанных составили административные протоколы по ч.5 ст.20.2 Кодекса РФ об административных нарушениях (нарушение установленного порядка организации митинга).

"Судебные заседания по этим протоколам должны состояться 29 июля. Мы намерены присутствовать и отстаивать позицию сегоня задержанных крымских татар", - сказали правозащитники.

В организации добавили, что все задержанные крымские татары пребывали в отделениях Мещанского и Таганского ОВД. Также задержанным грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Напомним, в Москве более 50 крымских татар задержала полиция во время акции протеста под Верховным судом РФ, который рассматривал апелляцию по делу членов организации "Хизб ут-Тахрир".

Кроме того, Северо-Кавказский окружной военный суд оставил под стражей фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Подсудимых задержали в 2016 году в Ялте и обвиняют в причастности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".