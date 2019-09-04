У Москві засудили ще одного учасника протестів

Фото: мітинг у Москві twitter.com/Sergey_Elkin)

Кирило Жуков отримав 3 роки колонії загального режиму

У Москві Тверський суд засудив до 3 років колонії загального режиму учасника акції протесту 27 липня Кирила Жукова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Згідно з рішенням суду, Жукова звинуватили в застосуванні насильства, не небезпечного для життя чи здоров'я, відносно представника влади. Зокрема, активіст вдарив співробітника Росгвардии по шолому.

Також повідомляється, що прокурор просив для обвинуваченого 4,5 роки колонії загального режиму. При цьому сам Жуков своєї провини не визнав.

Крім цього кримінальні справи розглядаються у відношенні ще 10 активістів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 вересня в Москві винесли перший вирок відносно затриманих учасників акції протесту 27 липня. Іван Подкопаєв і Данило Утікач отримали 2 і 3 роки колонії загального режиму.

Нагадаємо, 27 липня в Москві пройшли несанкціоновані акції протесту за допуск опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. В результаті протестів було затримано в загальній складності близько 1,7 тисячі осіб. Акції протесту в РФ тривають досі.