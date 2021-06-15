В Москве назвали темы, которые завтра обсудят Байден и Путин. Среди них - Украина
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал темы встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Саммит состоится уже завтра.
Ожидаемые темы переговоров:
- президенты обсудят стратстабильность, пандемию, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат и Арктику;
- среди региональных проблем - Украина, Сирия, Ливия, Афганистан и Карабах;
- будут обсуждаться нерешенные вопросы двусторонних отношений, задержания россиян в третьих странах, работа диппредставительств;
- могут затронуть любую заранее не согласованную тему по своему усмотрению;
- США могут поднять тему Навального, не исключено обсуждение Белоруссии;
- предварительная работа в рамках подготовки прошла успешно;
- особых проблем в согласовании тем переговоров не было;
- встреча будет полезна для отношений, есть практический оптимизм, но прорывов не ожидается;
- будет неплохо, если удастся сдвинуть с места хотя бы часть нерешенных вопросов двусторонних отношений;
- компромиссные договорённости пойдут на пользу, пора разгребать завалы в отношениях;
- есть настрой в случае решения президентов на возвращение послов в Москву и Вашингтон.