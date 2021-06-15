Помощник президента России Юрий Ушаков назвал темы встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Саммит состоится уже завтра.

Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, Байден накануне саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что не ищет конфликта с Россией, но готов дать отпор, если она продолжит вредоносную деятельность.

Ранее в администрации президента США отметили, что от переговоров Байдена и Путина не стоит ждать серьезных практических результатов, задача встречи – "прояснить намерения и возможности" обеих сторон.