UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Москве назвали темы, которые завтра обсудят Байден и Путин. Среди них - Украина

Автор: РБК-Украина

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал темы встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Саммит состоится уже завтра.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидаемые темы переговоров:

  • президенты обсудят стратстабильность, пандемию, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат и Арктику;
  • среди региональных проблем - Украина, Сирия, Ливия, Афганистан и Карабах;
  • будут обсуждаться нерешенные вопросы двусторонних отношений, задержания россиян в третьих странах, работа диппредставительств;
  • могут затронуть любую заранее не согласованную тему по своему усмотрению;
  • США могут поднять тему Навального, не исключено обсуждение Белоруссии;
  • предварительная работа в рамках подготовки прошла успешно;
  • особых проблем в согласовании тем переговоров не было;
  • встреча будет полезна для отношений, есть практический оптимизм, но прорывов не ожидается;
  • будет неплохо, если удастся сдвинуть с места хотя бы часть нерешенных вопросов двусторонних отношений;
  • компромиссные договорённости пойдут на пользу, пора разгребать завалы в отношениях;
  • есть настрой в случае решения президентов на возвращение послов в Москву и Вашингтон.

Напомним, Байден накануне саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что не ищет конфликта с Россией, но готов дать отпор, если она продолжит вредоносную деятельность.

Ранее в администрации президента США отметили, что от переговоров Байдена и Путина не стоит ждать серьезных практических результатов, задача встречи – "прояснить намерения и возможности" обеих сторон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинДжозеф Байден