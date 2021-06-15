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У Москві назвали теми, які завтра обговорять Байден і Путін. Серед них - Україна

Автор: РБК-Україна

Помічник президента Росії Юрій Ушаков назвав теми зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві. Саміт відбудеться вже завтра.

Про це повідомляє РИА Новости.

Очікувані теми переговорів:

  • президенти обговорять стратстабільність, пандемію, боротьбу з кіберзлочинністю, співпрацю в економіці, клімат і Арктику;
  • серед регіональних проблем - Україна, Сирія, Лівія, Афганістан і Карабах;
  • обговорюватимуться невирішені питання двосторонніх відносин, затримання росіян у третіх країнах, робота диппредставництв;
  • можуть торкнутися будь-яку заздалегідь не узгоджену тему на свій розсуд;
  • США можуть підняти тему Навального, не виключено обговорення Білорусії;
  • попередня робота в рамках підготовки пройшла успішно;
  • особливих проблем в узгодженні тем переговорів не було;
  • зустріч буде корисна для відносин, є практичний оптимізм, але проривів не очікується;
  • буде непогано, якщо вдасться зрушити з місця хоча б частину невирішених питань двосторонніх відносин;
  • компромісні домовленості підуть на користь, пора розгрібати завали у відносинах;
  • є настрій у разі рішення президентів на повернення послів до Москви і Вашингтона.

Нагадаємо, Байден напередодні саміту зі своїм російським колегою Володимиром Путіним заявив, що не шукає конфлікту з Росією, але готовий дати відсіч, якщо вона продовжить шкідливу діяльність.

Раніше в Адміністрації президента США відзначили, що від переговорів Байдена і Путіна не варто чекати серйозних практичних результатів, завдання Зустрічі - "прояснити наміри і можливості" обох сторін.

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