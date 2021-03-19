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В Москве нарастают "истерические эмоции" из-за Крымской платформы, - Кулеба

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 01:52
В Москве нарастают "истерические эмоции" из-за Крымской платформы, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В 2014 году была сделана одна большая ошибка. Тогда был создан формат для противостояния российской агрессии на Донбассе, тогда как не было создано ни одного системного международного формата для вопроса Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Право на владу".

По его словам, Крымская платформа исправит эту "ошибку". Это - международный переговорный формат, где Украина будет вместе с партнерами координировать усилия по деоккупации Крыма.

Кулеба отметил, что сейчас наблюдаются две тенденции. С одной стороны международные партнеры выражают поддержку Крымской платформе.

"А с другой стороны нарастают эмоции, иногда даже истеричны, в Москве, где развернута уже машина по противодействию Крымской платформе. Перед ней стоит две задачи. Первое - это дискредитировать саму идею Крымской платформы. Второе - предотвратить участие представителей других стран в инаугурационном саммите Крымской платформы. Над этим Россия уже работает", - сказал министр.

Напомним, на август 2021 года запланировано первый международный саммит Крымской платформы.

Ранее в МИД Украины назвали угрозы Российской Федерации будущим участникам Крымской платформы "политическим буллингом".

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