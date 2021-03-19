В Москве нарастают "истерические эмоции" из-за Крымской платформы, - Кулеба

В 2014 году была сделана одна большая ошибка. Тогда был создан формат для противостояния российской агрессии на Донбассе, тогда как не было создано ни одного системного международного формата для вопроса Крыма .

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Право на владу" .

По его словам, Крымская платформа исправит эту "ошибку". Это - международный переговорный формат, где Украина будет вместе с партнерами координировать усилия по деоккупации Крыма.

Кулеба отметил, что сейчас наблюдаются две тенденции. С одной стороны международные партнеры выражают поддержку Крымской платформе.

"А с другой стороны нарастают эмоции, иногда даже истеричны, в Москве, где развернута уже машина по противодействию Крымской платформе. Перед ней стоит две задачи. Первое - это дискредитировать саму идею Крымской платформы. Второе - предотвратить участие представителей других стран в инаугурационном саммите Крымской платформы. Над этим Россия уже работает", - сказал министр.