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В Москві наростають "істеричні емоції" через Кримську платформу, - Кулеба

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 01:52
В Москві наростають "істеричні емоції" через Кримську платформу, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В 2014 роцы була зроблена одна велика помилка. Тоді був створений формат для протистояння російській агресії на Донбасі, тоді як не було створено жодного системного міжнародного формату для питання Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Право на владу".

За його словами, Кримська платформа виправить цю "помилку". Це - міжнародний переговорний формат, де Україна буде разом з партнерами координувати зусилля з деокупації Криму.

Кулеба наголосив, що наразі спостерігаються дві тенденції. З одного боку міжнародні партнери висловлюють підтримку Кримській платформі.

"А з іншого боку наростають емоції, іноді навіть істеричні, в Москві, де розгорнута вже машина з протидії Кримській платформі. Перед нею стоїть дві задачі. Перше - це дискредитувати саму ідею Кримської платформи. Друге - запобігти участі представників інших країн в інаугураційному саміті Кримської платформи. Над цим Росія вже працює", - сказав міністр.

Нагадаємо, на серпень 2021 року заплановано перший міжнародний саміт Кримської платформи.

Раніше в МЗС України назвали погрози Російської Федерації майбутнім учасникам Кримської платформи "політичним булінгом".

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