В Москві наростають "істеричні емоції" через Кримську платформу, - Кулеба

В 2014 роцы була зроблена одна велика помилка. Тоді був створений формат для протистояння російській агресії на Донбасі, тоді як не було створено жодного системного міжнародного формату для питання Криму .

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Право на владу" .

За його словами, Кримська платформа виправить цю "помилку". Це - міжнародний переговорний формат, де Україна буде разом з партнерами координувати зусилля з деокупації Криму.

Кулеба наголосив, що наразі спостерігаються дві тенденції. З одного боку міжнародні партнери висловлюють підтримку Кримській платформі.

"А з іншого боку наростають емоції, іноді навіть істеричні, в Москві, де розгорнута вже машина з протидії Кримській платформі. Перед нею стоїть дві задачі. Перше - це дискредитувати саму ідею Кримської платформи. Друге - запобігти участі представників інших країн в інаугураційному саміті Кримської платформи. Над цим Росія вже працює", - сказав міністр.