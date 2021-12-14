UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Москве уже могут открыть музей с коллекцией осуждений: Зеленский о поддержке ЕС и США

Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США и ЕС за поддержку Украины и высказанным предупреждениям России относительно действий, которые могут быть совершены в случае вторжения в Украину. Он отметил, что Москва уже может открыть музей с коллекцией разнообразных осуждений, прозвучавших от Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в интервью изданию La Repubblica.

"Мы будем защищать нашу землю и наших людей при любых обстоятельствах и от любых посягательств. Украинцы не отдадут своей свободы никогда. Между тем в Москве уже могут открывать музей с коллекцией разнообразных осуждений", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина бесспорно благодарна за оказанную поддержку, но этого пока не хватает.

"Коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политики, которая была бы основана на уважении международного права и государств-соседей, но и просто в содержательных переговоров по мира на востоке Украины", - подытожил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также назвал причину скопления войск РФ у границ Украины. Он считает, что это потенциал для шантажа.

Добавим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин снова проведут разговор, то будут и американо-украинские переговоры. Администрация США за спиной Украины с Путиным ничего решать не будет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвросоюзРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраина