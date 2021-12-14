В Москве уже могут открыть музей с коллекцией осуждений: Зеленский о поддержке ЕС и США

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США и ЕС за поддержку Украины и высказанным предупреждениям России относительно действий, которые могут быть совершены в случае вторжения в Украину. Он отметил, что Москва уже может открыть музей с коллекцией разнообразных осуждений, прозвучавших от Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в интервью изданию La Repubblica.
"Мы будем защищать нашу землю и наших людей при любых обстоятельствах и от любых посягательств. Украинцы не отдадут своей свободы никогда. Между тем в Москве уже могут открывать музей с коллекцией разнообразных осуждений", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина бесспорно благодарна за оказанную поддержку, но этого пока не хватает.
"Коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политики, которая была бы основана на уважении международного права и государств-соседей, но и просто в содержательных переговоров по мира на востоке Украины", - подытожил Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также назвал причину скопления войск РФ у границ Украины. Он считает, что это потенциал для шантажа.
Добавим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин снова проведут разговор, то будут и американо-украинские переговоры. Администрация США за спиной Украины с Путиным ничего решать не будет.