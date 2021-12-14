В Москве уже могут открыть музей с коллекцией осуждений: Зеленский о поддержке ЕС и США

"Мы будем защищать нашу землю и наших людей при любых обстоятельствах и от любых посягательств. Украинцы не отдадут своей свободы никогда. Между тем в Москве уже могут открывать музей с коллекцией разнообразных осуждений", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина бесспорно благодарна за оказанную поддержку, но этого пока не хватает.

"Коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политики, которая была бы основана на уважении международного права и государств-соседей, но и просто в содержательных переговоров по мира на востоке Украины", - подытожил Зеленский.