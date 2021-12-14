У Москві вже можуть відкрити музей з колекцією засуджень: Зеленський про підтримку ЄС та США

"Ми захищатимемо нашу землю й наших людей за будь-яких обставин і від будь-яких посягань. Українці не віддадуть своєї свободи ніколи. Тим часом у Москві вже можуть відкривати музей з колекцією різноманітних засуджень", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна безперечно вдячна за надану підтримку, але цього поки не вистачає.

"Колективних зусиль поки не вистачає, щоб повернути російську сторону не тільки до прогнозованої політики, яка була б заснована на повазі до міжнародного права та до держав-сусідів, а й просто до змістовних перегорів щодо миру на сході України", - підсумував Зеленський.