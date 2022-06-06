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В Москве хотят привлечь страны ОДКБ для оккупации Донбасса под видом "миротворцев"

Новина українською →
Москва, Понедельник 06 июня 2022 14:07
В Москве хотят привлечь страны ОДКБ для оккупации Донбасса под видом "миротворцев" Фото: На Донбасс готовят "миротворцев" стран ОДКБ (facebook.com.odkbcsto)
Автор: Александр Белоус

В Москве хотели бы привлечь страны блока ОДКБ под видом "миротворцев" на Донбассе. Иначе туда якобы войдут войска НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

"Нельзя исключать, что востребованы будут" миротворцы" из стран ОДКБ", - сказал он.

По его словам, это будет возможно после того, как российские войска займут территорию Донецкой и Луганской областей.

"Потому что мы вряд ли согласимся с тем, что какие-нибудь страны НАТО попытаются под видом миротворцев туда залезть, хотя эта тема не раз и не два уже вбрасывается нашими бывшими западными партнерами", - сказал он.

Напомним, ранее разведка Украины сообщала, что страны-члены Организации договора о коллективной безопасности (военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) не проявляют желание участвовать в войне против Украины.

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