В Москве хотят привлечь страны ОДКБ для оккупации Донбасса под видом "миротворцев"
В Москве хотели бы привлечь страны блока ОДКБ под видом "миротворцев" на Донбассе. Иначе туда якобы войдут войска НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
"Нельзя исключать, что востребованы будут" миротворцы" из стран ОДКБ", - сказал он.
По его словам, это будет возможно после того, как российские войска займут территорию Донецкой и Луганской областей.
"Потому что мы вряд ли согласимся с тем, что какие-нибудь страны НАТО попытаются под видом миротворцев туда залезть, хотя эта тема не раз и не два уже вбрасывается нашими бывшими западными партнерами", - сказал он.
Напомним, ранее разведка Украины сообщала, что страны-члены Организации договора о коллективной безопасности (военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) не проявляют желание участвовать в войне против Украины.
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