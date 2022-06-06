В Москве хотят привлечь страны ОДКБ для оккупации Донбасса под видом "миротворцев"

В Москве хотели бы привлечь страны блока ОДКБ под видом "миротворцев" на Донбассе. Иначе туда якобы войдут войска НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

"Нельзя исключать, что востребованы будут" миротворцы" из стран ОДКБ", - сказал он.

По его словам, это будет возможно после того, как российские войска займут территорию Донецкой и Луганской областей.

"Потому что мы вряд ли согласимся с тем, что какие-нибудь страны НАТО попытаются под видом миротворцев туда залезть, хотя эта тема не раз и не два уже вбрасывается нашими бывшими западными партнерами", - сказал он.