У Москві хочуть залучити країни ОДКБ для окупації Донбасу під виглядом "миротворців"
У Москві хотіли б залучити країни блоку ОДКБ під виглядом "миротворців" на Донбасі. Інакше туди нібито увійдуть війська НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова.
"Не можна виключати, що затребувані будуть" миротворці" з країн ОДКБ", - сказав він.
За його словами, це буде можливо після того, як російські війська займуть територію Донецької та Луганської областей.
"Тому що ми навряд чи погодимося з тим, що якісь країни НАТО спробують під виглядом миротворців туди залізти, хоча ця тема не раз і не два вже вкидається нашими колишніми західними партнерами", - сказав він.
Нагадаємо, раніше розвідка України повідомляла, що країни-члени Організації Договору про колективну безпекуі (військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан) не виявляють бажання брати участь у війні проти України.
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