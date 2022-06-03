В Москве горит бизнес-центр. Пожар максимальной сложности

Пожару присвоен максимальный пятый уровень сложности. Огонь распространился на площади в 1 тысячу кв. м, горят помещения с первого по четвертый этажи. Пока пожар не удается локализовать, несмотря на проливной дождь.

Большинство сотрудников и посетителей были эвакуированы, однако на верхних этажах находятся люди, которые не могут выйти из-за огня. Судя по спискам сотрудников бизнес-центра, внутри может оставаться от 15 до 20 человек.

Всего из здания были выведены 120 человек, поиск людей продолжается.

Причины пожара пока неясны. Среди основных версий рассматривается короткое замыкание под вентиляционным фасадом на входе, В то же время, не исключается поджог.

В тушении участвуют почти 200 человек. На место приехал глава МЧС РФ Александр Куренков.