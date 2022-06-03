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У Москві горить бізнес-центр. Пожежа максимальної складності

Фото: у Москві горить бізнес-центр Гранд Сетунь Плаза (t.me/u_now)
Автор: Олександр Білоус

У Москві загорівся бізнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" на вулиці Горбунова в Можайському районі на заході міста. Пожежа почалася на першому поверсі, після чого вогонь швидко перекинувся по утеплювачу ще на чотири поверхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".

Пожежі присвоєно максимальний п'ятий рівень складності. Вогонь поширився на площі в 1 тисячу кв.м, горять приміщення з першого по четвертий поверхи. Поки пожежу не вдається локалізувати, незважаючи на проливний дощ.

Більшість співробітників і відвідувачів були евакуйовані, проте на верхніх поверхах знаходяться люди, які не можуть вийти через вогонь. Судячи зі списків співробітників бізнес-центру, всередині може залишатися від 15 до 20 осіб.

Всього з будівлі були виведені 120 осіб, пошук людей триває.

Причини пожежі поки неясні. Серед основних версій розглядається коротке замикання під вентиляційним фасадом на вході, в той же час, не виключається підпал.

У гасінні беруть участь майже 200 осіб. На місце приїхав глава МНС РФ Олександр Куренков.

Нагадаємо, в російському місті Твер 21 квітня спалахнула пожежа в будівлі Центрального науково-дослідного інституту військ повітряно-космічної оборони РФ.

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