У Москві горить бізнес-центр. Пожежа максимальної складності

Пожежі присвоєно максимальний п'ятий рівень складності. Вогонь поширився на площі в 1 тисячу кв.м, горять приміщення з першого по четвертий поверхи. Поки пожежу не вдається локалізувати, незважаючи на проливний дощ.

Більшість співробітників і відвідувачів були евакуйовані, проте на верхніх поверхах знаходяться люди, які не можуть вийти через вогонь. Судячи зі списків співробітників бізнес-центру, всередині може залишатися від 15 до 20 осіб.

Всього з будівлі були виведені 120 осіб, пошук людей триває.

Причини пожежі поки неясні. Серед основних версій розглядається коротке замикання під вентиляційним фасадом на вході, в той же час, не виключається підпал.

У гасінні беруть участь майже 200 осіб. На місце приїхав глава МНС РФ Олександр Куренков.