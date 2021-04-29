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В Москве арестовали бывшего советника Азарова

Новина українською → Четверг 29 апреля 2021 15:37
В Москве арестовали бывшего советника Азарова Фото: экс-премьер-министр Украины Николай Азаров (flickr.com/valstskanceleja)
Автор: РБК-Украина

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего советника экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Игоря Сосновского обвиняют в мошенничестве.

Об этом сообщает ТАСС.

Сосновский якобы пытался за 5 млн долларов снять с международного розыска беглого российского бизнесмена.

"Пресненским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сосновского Игоря Святославовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) сроком до 27 июня 2021 года", - сообщили в суде.

Сосновский предложил бывшему гендиректору "Рэйлтрансхолдинга" (РТХ) Сергею Шпаку способствовать снятию из международного розыска. Сосновский якобы убедил Шпака, что располагает связями в российских спецслужбах и предложил за 5 млн написать письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву, после рассмотрения которого Сергей Шпак был бы снят с международного розыска, а его уголовное преследование за растрату прекращено.

В случае невыплаты денег Сосновский обещал организовать экстрадицию Шпака из Украины в Россию.

Напомним, в марте Офис генпрокурора Украины объявил экс-премьеру Николаю Азарову подозрение в государственной измене по делу о "Харьковских соглашениях".

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против него, хотя европейские санкции против Азарова были сняты в декабре 2020 года.

Азаров был премьер-министром Украины до января 2014 года. Во время Революции достоинства бежал из страны.

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