У Москві заарештували колишнього радника Азарова

Пресненський суд Москви заарештував на два місяці колишнього радника екс-прем'єр-міністра України Миколу Азарова. Ігоря Сосновського звинувачують у шахрайстві.

Сосновський нібито намагався за 5 млн доларів зняти з міжнародного розшуку російського бізнесмена-втікача.

"Пресненським районним судом Москви задоволено клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно Сосновського Ігоря Святославовича, обвинуваченого в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 Ст. 30, ч. 4 ст. 159 КК РФ (замах на шахрайство в особливо великому розмірі) строком до 27 червня 2021 року", - повідомили в суді.

Сосновський запропонував колишньому гендиректору "Рейлтрансхолдингу" (РТХ) Сергію Шпаку сприяти зняттю з міжнародного розшуку. Сосновський нібито переконав Шпака, що має зв'язки в російських спецслужбах і запропонував за 5 млн написати листа від директора ФСБ Олександра Бортникова главі МВС Володимиру Колокольцеву, після розгляду якого Сергій Шпак був би знятий з міжнародного розшуку, а його кримінальне переслідування за розтрату припинено.

У разі невиплати грошей Сосновський обіцяв організувати екстрадицію Шпака з України до Росії.