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В Москве на акции против закона о просветительской деятельности задержали студентов

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Москва, Понедельник 17 мая 2021 01:10
В Москве на акции против закона о просветительской деятельности задержали студентов Фото: в Москве задержаны участники протеста против закона о просветительской деятельности (vtimes.io)
Автор: Артур Родивилов

В российской столице Москве перед главным зданием МГУ прошла акция протеста против нового закона о государственном контроле над просветительской деятельностью. На акции задержали 26 человек, в том числе студентов.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Задержания начались после конфликта с провокатором в костюме Чебурашки, который уже был замечен 1 мая на Пушкинской площади в Москве. "Чебурашка" также был задержан.

В акции участвовали несколько сотен человек. "МБХ Медиа" оценил число участников в примерно 150. На мероприятии, среди прочих, выступили академик РАН Борис Кашин, доцент МГУ Михаил Лобанов и научный журналист Григорий Тарасевич.

Резонансный законопроект о государственном регулировании просветительской деятельности был инициирован осенью 2020 года, в марте он был принят и вступит в силу с 1 июня.

Принятые поправки в закон об образовании вызвали шквал критики в научно-просветительской среде РФ. Авторы законопроекта утверждают, что он направлен против "пропагандистских мероприятий антироссийских сил" в школьной и студенческой среде. Ученые и просветители опасаются, что их работу пытаются подвергнуть цензуре и запретить.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в России возобновились акции протеста против политических репрессий.

При этом в Кремле заявили, что участников протестов будут привлекать к ответственности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власть не будет играть в "кошки-мышки" с демонстрантами.

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