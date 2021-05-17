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У Москві на акції проти закону про просвітницьку діяльність затримали студентів

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Москва, Понеділок 17 травня 2021 01:10
У Москві на акції проти закону про просвітницьку діяльність затримали студентів Фото: у Москві затримані учасники протесту проти закону про просвітницьку діяльність (vtimes.io)
Автор: Артур Родивилов

У російській столиці Москві перед головною будівлею МДУ пройшла акція протесту проти нового закону про державний контроль над просвітницькою діяльністю. На акції затримали 26 осіб, у тому числі студентів.

Про це повідомляє "ОВД-Інфо".

Затримання почалися після конфлікту з провокатором в костюмі Чебурашки, який вже був помічений 1 травня на Пушкінській площі у Москві. "Чебурашка" також був затриманий.

В акції брали участь кілька сотень людей. "МБХ медіа" оцінив число учасників в приблизно 150. На заході, серед інших, виступили академік РАН Борис Кашин, доцент МДУ Михайло Лобанов і науковий журналіст Григорій Тарасевич.

Резонансний законопроект про державне регулювання просвітницької діяльності був ініційований восени 2020 року, в березні він був прийнятий і набуде чинності з 1 червня.

Прийняті поправки до закону про освіту викликали шквал критики в науково-просвітницькому середовищі РФ. Автори законопроекту стверджують, що він спрямований проти "пропагандистських заходів антиросійських сил" у шкільному та студентському середовищі. Вчені і просвітителі побоюються, що їхню роботу намагаються піддати цензурі і заборонити.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Росії поновилися акції протесту проти політичних репресій.

При цьому в Кремлі заявили, що учасників протестів притягуватимуть до відповідальності. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, влада не гратиме в "кішки-мишки" з демонстрантами.

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