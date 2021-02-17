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Протесты в Москве: задержали более 5 тысяч человек

Новина українською → Москва, Среда 17 февраля 2021 09:59
Протесты в Москве: задержали более 5 тысяч человек Фото: протесты в Москве (t.me_bazabazon)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что в столице на акциях протеста 23 января и в последующие дни были задержаны около 5 тысяч человек. Большое количество из них - несовершеннолетние.

Об этом сообщает ТАСС.

"Согласно данным Главного управления МВД России по Москве, в период проведения несогласованных акций 23 января, 31 января, 2 февраля, в последующие дни было задержано порядка 5 тыс. человек", - сказала Потяева.

По ее словам, после этих акций она получила 90 обращений.

Она также добавила, что полиция проводит более 100 проверок по фактам получения гражданами телесных повреждений от действий правоохранителей во время протестов в конце января - начале февраля.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 14 февраля в России возобновились акции протеста против политических репрессий. Изначально акции не планировали проводить до весны.

При этом в Кремле заявили, что участников протестов будут привлекать к ответственности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власть не будет играть в "кошки-мышки" с демонстрантами.

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