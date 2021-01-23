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В Москве на акции протеста пришли 19 зараженных COVID, - оперштаб

Москва, Суббота 23 января 2021 16:32
В Москве на акции протеста пришли 19 зараженных COVID, - оперштаб
Фото: протесты в Москве (t.me_tvrain)
Автор: Игорь Литвиненко

В Москве на акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального пришли 19 зараженных COVID-19. В отношении их зафиксировали нарушение правил карантина и самоизоляции.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.

Об участии в митингах зараженных COVID уведомило приложение "Социальный мониторинг", с помощью которого осуществляется контроль за соблюдением изоляции больными.

"В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции", - отметили в штабе.

Также в штабе добавили, что в Роспотребнадзоре сообщали, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидситуации.

Напомним, в Москве, а также многих других города России 23 января проходят масштабные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. В ходе протестов правоохранители призывает участников акции соблюдать дистанцию и носить маски.

Как писало РБК-Украина в ходе протестов в России задержаны уже более тысячи демонстрантов. Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.

Подробнее о ситуации на акциях в России - в материале РБК-Украина.

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