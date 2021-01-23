У Москві на акції протесту прийшли 19 заражених COVID, - оперштаб

Фото: протести в Москві (Getty Images)

У Москві на акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального прийшли 19 заражених COVID-19. Щодо їх зафіксували порушення правил карантину та самоізоляції.

Про це повідомляє прес-служба оперативного штабу Москви по боротьбі з коронавірусом.

Про участь у мітингах заражених COVID повідомила програма "Соціальний моніторинг", за допомогою якого здійснюється контроль за дотриманням ізоляції хворими.

"Щодо цих осіб зафіксовані факти порушення карантину та обов'язкової самоізоляції", - відзначили в штабі.

Також у штабі додали, що в Росспоживнагляді повідомляли, що масові акції можуть призвести до дестабілізації епідситуації.

Нагадаємо, в Москві, а також багатьох інших міст Росії 23 січня проходять масштабні акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. У ході протестів правоохоронці закликає учасників акції дотримуватися дистанції і носити маски.

Як писало РБК-Україна в ході протестів в Росії затримані вже більше тисячі демонстрантів. Найбільше затриманих в Москві і Санкт-Петербурзі.

Детальніше про ситуацію на акціях в Росії - у матеріалі РБК-Україна.