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На акциях за Навального в России уже задержали более 1000 человек

Россия, Суббота 23 января 2021 15:27
На акциях за Навального в России уже задержали более 1000 человек
Фото: задержания в России (t.me_fontankaspb)
Автор: Дмитрий Левицкий

Количество задержанных на акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в России превысило 1000. Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом свидетельствуют данные ОВД-Инфо.

В столице России в ходе акций протеста силовики уже задержали как минимум 300 митингующих, в Питере - 162. Также много задержанных в Новосибирске (90), Красноярске (46), Владивостоке (35), Хабаровске (28), Комсомольске-на-Амуре (23) и Уфе (22). Задержанные есть и в других городах России, которые сегодня протестуют.

Напомним, сегодня много российских городов вышли на акции протеста из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального, после его возвращения из Германии. Навальный несколько месяцев находился в Берлине, где лечился от отравления "Новичком". Причастными к отравлению оппозиционера считают российские спецслужбы.

Как писало РБК-Украина, в Москве протестующие отправились на Красную площадь. Протестующие бросают в силовиков снежки, файеры и бутылки с водой, в ответ они пытаются оттеснить митингующих. Есть информация о пострадавших.

Кроме того, российские силовики задержали жену Навального - Юлию. Она опубликовала в соцсети фотографию из автозака.

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Новости Украины В мире Российская ФедерацияНавальныйпротестЗадержание

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