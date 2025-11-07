UA

Москва знову програла. Україну обрали до Виконавчої ради ЮНЕСКО, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Україна стане членом Виконавчої ради ЮНЕСКО. Вона набрала найбільше голосів на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Сьогодні Україна обрана до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025-2029 роки найбільшою кількістю голосів. Разом із Румунією та Молдовою ми випередили Росію: уже вдруге Москва програла вибори та не увійде до складу Ради", - зазначив президент.

Голова держави подякував державам, які підтримали кандидатуру України.

За словами Зеленського, Україна використовуватиме всі можливості, які дає ЮНЕСКО, щоб відновлювати життя, захищати українську культуру, спадщину та людей.

"Ми забезпечимо, щоб усі форми російської агресії - чи то війна, чи то гібридні загрози - отримали належну відсіч. Альтернативи миру немає. Час Москві це усвідомити", - додав він.

Виконавча рада ЮНЕСКО

Виконавча рада ЮНЕСКО - один із трьох установчих органів ЮНЕСКО, поряд із Генеральною конференцією та Секретаріатом. Вона складається з 58 держав-членів, які обираються Генеральною конференцією на чотирирічний термін.

Рада відповідає за підготовку програми роботи і бюджетів організації, а також за виконання рішень Генеральної конференції. Вона вивчає представлені керівником секретаріату проєкти і дає рекомендації конференції.

Крім того, Раді доручено спостерігати за виконанням ухвалених програм, скликати позачергові сесії конференції та рекомендувати призначення директора-генерала ЮНЕСКО.

До слова, ще в липні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна введе посаду посла при ЮНЕСКО через атаки Росії на культурну спадщину.

