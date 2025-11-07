RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Москва снова проиграла. Украину избрали в Исполнительный совет ЮНЕСКО, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Украина станет членом Исполнительного совета ЮНЕСКО. Она набрала больше всего голосов на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Сегодня Украина избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025-2029 годы наибольшим количеством голосов. Вместе с Румынией и Молдовой мы опередили Россию: уже во второй раз Москва проиграла выборы и не войдет в состав Совета", - отметил президент. 

Глава государства поблагодарил государства, которые поддержали кандидатуру Украины. 

По словам Зеленского, Украина будет использовать все возможности, которые дает ЮНЕСКО, чтобы восстанавливать жизнь, защищать украинскую культуру, наследие и людей. 

"Мы обеспечим, чтобы все формы российской агрессии - будь то война или гибридные угрозы - получили надлежащий отпор. Альтернативы миру нет. Время Москве это осознать", - добавил он. 

Исполнительный совет ЮНЕСКО

Исполнительный совет ЮНЕСКО - один из трех учредительных органов ЮНЕСКО, наряду с Генеральной конференцией и Секретариатом. Он состоит из 58 государств-членов, которые избираются Генеральной конференцией на четырехлетний срок. 

Совет отвечает за подготовку программы работы и бюджетов организации, а также за исполнение решений Генеральной конференции. Он изучает представленные руководителем секретариата проекты и дает рекомендации конференции. 

Кроме того, Совету поручено наблюдать за выполнением принятых программ, созывать внеочередные сессии конференции и рекомендовать назначение директора-генерала ЮНЕСКО. 

К слову, еще в июле министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина введет должность посла при ЮНЕСКО из-за атак России на культурное наследие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияЮНЕСКО