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Україна запровадить посаду посла при ЮНЕСКО на тлі атак РФ на культурну спадщину

Понеділок 21 липня 2025 20:31
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Україна запровадить посаду посла при ЮНЕСКО на тлі атак РФ на культурну спадщину Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В України вперше з'явиться посол при ЮНЕСКО. Відповідне рішення ухвалили через удари Росії по об'єктах культурної спадщини.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

У відомстві зазначили, що введення посади надзвичайного і повноважного посла України при ЮНЕСКО Сибіга анонсував під час зустрічі з українськими послами.

"Однією з цілей російського агресора є українська культурна спадщина. Ми маємо її захищати та відновлювати. Україна має бути представлена в керівних органах ЮНЕСКО", - наголосив міністр.

Він також подякував ЮНЕСКО за підтримку України та допомогу у відновленні культурної спадщини.

Удари Росії по об'єктах ЮНЕСКО

Нагадаємо, Росія неодноразово атакувала в Україні об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Зокрема, внаслідок атак росіян в Одесі було пошкоджено Палац Потоцького та Будинок Боффо. За інформацією СБУ, атакувати ці об'єкти наказав російський адмірал Віктор Соколов - командувач Чорноморського флоту військово-морського флоту РФ.

У ЮНЕСКО засуджували такі атаки російських окупантів і наголошували, що їх необхідно терміново припинити.

Також окупанти під час одного з ударів по Києву пошкодили карниз головної апсиди Софійського собору.

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МЗС України Російська Федерація ЮНЕСКО Андрій Сибіга
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