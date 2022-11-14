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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не Москва. Зеленський зробив заяву щодо подальшого просування ЗСУ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна не планує жодних обстрілів території іншої країни. Її цікавлять лише звільнення власних земель.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Херсоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідаючи на запитання журналістів, куди далі можуть просуватися українські війська, він сказав: "Не Москва… Нас не цікавлять території іншої країни".

Під час своєї першої поїздки до Херсона після окупації міста, яка тривала близько 30 хвилин, Зеленський вручив нагороди українським захисникам.

Він також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку нашої країни у війні проти Росії.

Окрім того, у Херсоні пройшла офіційна церемонія підняття українського прапора.

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