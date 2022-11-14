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Не Москва. Зеленский сделал заявление о дальнейшем продвижении ВСУ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина не планирует никаких обстрелов территории другой страны. Ее интересуют только освобождение собственных земель.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Херсоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отвечая на вопрос журналистов, куда дальше могут продвигаться украинские войска, он сказал: "Не Москва... Нас не интересуют территории другой страны".

Во время первой поездки в Херсон после оккупации города, которая длилась около 30 минут, Зеленский вручил награды украинским защитникам.

Он также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку нашей страны в войне против России.

Кроме того, в Херсоне прошла официальная церемония поднятия украинского флага.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна России против Украины