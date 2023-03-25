Москва задіяла військовий флот, щоб прикрити підрив "Північного потоку", - розслідування

Як зазначається у розслідуванні, увечері 21 вересня на північний схід від острова Борнхольм почали відбуватися екстраординарні речі.

Патрульний катер Nymfen Королівського флоту Данії несподівано залишив Редбихавн о 19:50 і взяв курс до того місця, яке через п'ять днів стало відомо як місце диверсії на "Північному потоці". "Щось там явно потребувало термінового огляду", - зазначають автори розслідування.

Коли корабель досяг пункту призначення вранці 22 вересня, до нього приєдналися шведські морські та повітряні збройні сили. Курс одного із шведських переслідувачів найближчими днями був на російський ексклав Калінінград на Балтійському морі.



Імовірно, патрульні катери переслідували російські військові кораблі. Як стало відомо t-online від джерел у силовому співтоваристві, підрозділ ВМФ Росії діяв під суворим прикриттям у районі місця події, не передаючи даних про своє місцезнаходження.

Маневри Балтійського флоту

За тиждень до вибухів 19 вересня почалися великі маневри Балтійського флоту Росії, які могли бути використані як прикриття для реальної місії. Офіційно для участі у маневрах також висунулися водолази 313-го загону спеціального призначення з бази Балтійськ у Калінінграді. Це елітні солдати, навчені підводним вибуховим та диверсійним операціям. У наступні дні ці підозрілі судна виявили в районі місця злочину над газопроводом Nord Stream.

Бортове обладнання має вибухонебезпечний характер: до його складу входять глибоководний рятувальний апарат та вантажні крани для підйому великовагових вантажів. Фрегат, корвет та невеликий шпигунський корабель могли б забезпечити військове прикриття операції. Використовуючи бази даних про місцезнаходження та супутникові зображення, t-online зміг відстежувати переміщення конкретних кораблів.

Патрульний катер ВМС Данії висунув місце злочину о 19:50 21 вересня. У цей час туди могли вже прибути три кораблі, які підозрюються в причетності до російської операції. Водночас, також у той же час, з бази в Калінінграді вийшов корабель зв'язку російського флоту, який пізніше мав зустрічати по дорозі назад два задіяні кораблі.

Вечір 21 вересня був сприятливим для гарячої фази таємної операції, оскільки темрява ускладнювала візуальне спостереження. Декількома годинами раніше через цей район пройшла колона військових кораблів США, що прямувала в Атлантичний океан. Радіолокаційний літак шведських ВПС знову не злетів до ранку. Це дозволило б колоні рухатися протягом ночі майже без перешкод.

Можливо, найважливішим кораблем у строю для операції був корабель підтримки підводних човнів SS-750. Він регулярно бере участь у тренуваннях, що імітують аварії на морському дні. Його особливість: на борту знаходиться т.зв. "проект 1855", у тому числі глибоководний рятувальний апарат "АС-26", який має в аварійній ситуації евакуювати екіпажі підводних човнів, що зазнали аварії. Він має захоплення, які можуть переміщати під водою вантажі вагою до 50 кг.

Найправдоподібніше пояснення

Саме такі міні-субмарини могли закладати заряди вибухівки, які прикріплюють її до трубопроводів, від початку підозрювали фахівці. Якщо підтвердиться, що СС-750 перебував на місці події, то з цього моменту головним підозрюваним, ймовірно, буде російський флот. "Було б абсолютно розумно використовувати для такої атаки щось на зразок AS-26, - сказав з цього приводу t-online капітан данського корвета та військовий аналітик Йоханнес Рібер. На даний момент це було б найбільш правдоподібним поясненням того, що сталося з газопроводом". Північний потік.

Зазвичай "СС-750" дислокуються на базі Балтійськ у Калінінграді у складі Балтійського флоту. Однак на супутникових знімках видно, що він залишив порт у ніч проти 21 вересня. За швидкості дев'яти вузлів він зміг би дістатися місця події до 19:50. Так звана "Автоматична система ідентифікації" (AIS), яка передає дані про місцезнаходження, була відключена. Однак його довжина 95 метрів відповідала б розмірам темного корабля, виявленого американською компанією SpaceKnow без позиційного сигналу поблизу місця злочину.

В аналогічні терміни - між опівночі та годиною ночі - з порту Калінінграда, судячи з супутникових знімків, вийшли ще два кораблі, підозрювані в причетності до операції: рятувальні буксири "СБ-123" та "Олександр Фролов". Кожен з них на палубі має вантажні крани, здатні спустити у воду сотні кілограмів важких вибухових пристроїв або мін.

Хоча спочатку вони відключили AIS, вони відправили дані про місце розташування один раз далеко на захід у другій половині дня, вказавши курс на Борнхольм і швидкість дев'ять вузлів. На той час кораблі знаходилися всього за п'ять годин шляху від місця атаки.

Трохи пізніше їхній курс перетнув американський військовий вертоліт, дислокований у Гданську, Польща. Можливо, він попереджав він данців про наближення кораблів без позиційних сигналів.

У будь-якому випадку, до 19:50 два буксири могли дістатися місця події. Неясно, чи захистила їх коротка довжина 45 метрів від виявлення при аналізі супутникових знімків SpaceKnow. Компанія не відповіла на запит про коментар.

Однак, за інформацією, зібраною t-online, до з'єднання приписано ще три кораблі.

Корабель-шпигун "Сизрань". Супутникові знімки дозволяють припустити, що цей корабель також вийшов із порту Калінінграда 21 вересня, але хмарність не дозволяє зробити однозначного висновку.

Корвет "кмітливий". За даними Міноборони Росії, він брав участь у протичовнових навчаннях у Балтійському морі не пізніше 18 вересня. 22 вересня - того самого дня, коли його почали переслідувати данські та шведські кораблі - пізно ввечері міністерство опублікувало повідомлення про те, що "кмітливий" супроводжував конвой кораблів у навчальних цілях.

Фрегат "Ярослав Мудрий". Згідно з офіційними повідомленнями, він приєднався до маневрів супроводу разом із корветом "Кмітливий" та корветом "Стійкий". На супутникових знімках, зроблених 22 вересня, видно, що корабель такого розміру лежить біля берегів Польщі разом із одним із корветів. В обох було відключено систему AIS.

Їхнє розташування дозволило б фрегату і корвету супроводжувати кораблі, що повертаються з місця події, по всьому шляху до Калінінграда або принаймні прикривати їх від маневру НАТО біля берегів Польщі. Проте є підстави вважати, що фрегат також заздалегідь проплив безпосередньо у районі місця злочину.

Треки "Ярослава Мудрого"

У цьому місці аналіз супутникових знімків SpaceKnow виявив не лише темний корабель довжиною 95 метрів, який міг бути SS-750, а й другий довжиною 130 метрів. Це якраз довжина "Ярослава Мудрого", єдиного корабля російського Балтійського флоту. І є ще одне посилання на фрегат на місці події.

В офіційних заявах діяльність російського флоту у дні, що передували нападам, поки що не відігравала жодної ролі. "Таким чином, кримінальна справа поки залишається нерозкритою, але ланцюжок доказів додався. Він не вказує на США чи Україну. Деякі сліди зараз ведуть до Москви", - зазначають автори розслідування.

"Помилковий прапор"

Дії російського флоту у дні, що передували вибухам, можуть стати важливою зачіпкою у загадковій кримінальній справі: нападі на газопроводи у розпал агресивної війни Росії проти України. Водночас це ставить під сумнів деякі теорії про інших можливих винуватців, які в останні тижні викликали всесвітній ажіотаж, зокрема про причетність України, зазначає видання.

Зокрема, нещодавно спільне розслідування ARD, SWR та Die Zeit, а також звіт New York Time показало, що підрив міг зробити гурт з вітрильною яхтою "Андромеда". Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини обшукало підозрілий човен.

Однак версія про терористів із приватною українською місією викликає подив у експертів. Вони кажуть, що це не дуже правдоподібно. Багато чого можна сказати про операцію під "чужим прапором", наприклад, щоб знайти сліди та приховати справжніх злочинців. Швидше за все, використовувалися підводні човни чи підводні безпілотники, сотні кілограмів бойової вибухівки. Розслідування, проведене t-online, передбачає, що за операцією може стояти набагато більше, ніж просто вітрильна яхта.

Нагадаємо, німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" у вересні 2022 року підірвали росіяни

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