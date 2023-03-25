Москва задействовала военный флот, чтобы прикрыть подрыв "Северного потока", - расследование

Как отмечается в расследовании, вечером 21 сентября к северо-востоку от острова Борнхольм начали происходить экстраординарные вещи.

Патрульный катер Nymfen Королевского флота Дании неожиданно покинул Рёдбихавн в 19:50 и взял курс к тому месту, которое всего через пять дней стало известно как место диверсии на "Северном потоке". "Что-то там явно нуждалось в срочном осмотре", - отмечают авторы расследования.

Когда корабль достиг пункта назначения утром 22 сентября, к нему присоединились шведские морские и воздушные вооруженные силы. Курс одного из шведских преследователей в ближайшие дни был на российский эксклав Калининград на Балтийском море.



Предположительно патрульные катера преследовали российские военные корабли. Как стало известно t-online от источников в силовом сообществе, подразделение ВМФ России действовало под строгим прикрытием в районе места происшествия, не передавая данные о своем местоположении.

Маневры Балтийского флота

За неделю до взрывов 19 сентября начались обширные маневры Балтийского флота России, которые предположительно могли быть использованы в качестве прикрытия для реальной миссии. Официально для участия в маневрах также выдвинулись водолазы 313-го отряда специального назначения специального назначения с базы Балтийск в Калининграде. Это элитные солдаты, обученные подводным взрывным и диверсионным операциям. В последующие дни эти подозрительные суда были обнаружены в районе места преступления над газопроводом Nord Stream.

Бортовое оборудование имеет взрывоопасный характер: в его состав входят глубоководный спасательный аппарат и грузовые краны для подъема тяжеловесных грузов. Фрегат, корвет и небольшой шпионский корабль могли бы обеспечить военное прикрытие операции. Используя базы данных о местоположении и спутниковые изображения, t-online смог отслеживать перемещения конкретных кораблей.

Патрульный катер ВМС Дании выдвинулся месту преступления в 19:50 21 сентября. В это время туда могли уже прибыть три корабля, подозреваемых в причастности к российской операции. В это же время, также в тот же час, из базы в Калининграде вышел корабль связи российского флота, который позже должен был встречать на обратном пути два задействованных корабля.

Вечер 21 сентября было благоприятным для горячей фазы тайной операции, поскольку темнота затрудняла визуальное наблюдение. Несколькими часами ранее через этот район прошла колонна военных кораблей США, направлявшаяся в Атлантический океан. Радиолокационный самолет шведских ВВС снова не взлетел до следующего утра. Это позволило бы колонне двигаться в течение ночи практически без помех.

Возможно, самым важным кораблем в строю для операции был корабль поддержки подводных лодок SS-750. Он регулярно участвует в тренировках, имитирующих аварии на морском дне. Его особенность: на борту находится т.н. "проект 1855", в том числе глубоководный спасательный аппарат "АС-26", который должен в аварийной ситуации эвакуировать экипажи потерпевших крушение подводных лодок. У него есть захваты, которые могут перемещать под водой грузы весом до 50 кг.

Самое правдоподобное объяснение

Именно такие мини-субмарины могли закладывать заряды взрывчатки, прикрепляющие ее к трубопроводам, с самого начала подозревали специалисты. Если подтвердится, что СС-750 находился на месте происшествия, то с этого момента главным подозреваемым, вероятно, будет российский флот. "Было бы абсолютно разумно использовать для такой атаки что-то вроде AS-26, -сказал по этому поводу t-online капитан датского корвета и военный аналитик Йоханнес Рибер. На данный момент это было бы наиболее правдоподобным объяснением того, что случилось с газопроводом "Северный поток".

Обычно "СС-750" дислоцируются на базе Балтийск в Калининграде в составе Балтийского флота. Однако на спутниковых снимках видно, что он покинул порт в ночь на 21 сентября. При скорости в девять узлов он смог бы добраться до места происшествия к 19:50. Так называемая "Автоматическая система идентификации" (AIS), который передает данные о местоположении, была отключена. Однако его длина в 95 метров соответствовала бы размерам темного корабля, обнаруженного американской компанией SpaceKnow без позиционного сигнала вблизи места преступления.

В аналогичные сроки - между полуночью и часом ночи - из порта Калининграда, судя по спутниковым снимкам, вышли еще два корабля, подозреваемые в причастности к операции: спасательные буксиры "СБ-123" и "Александр Фролов". У каждого из них на палубе есть грузовые краны, способные спустить в воду сотни килограммов тяжелых взрывных устройств или мин.

Хотя изначально они отключили AIS, они отправили данные о местоположении один раз далеко на запад во второй половине дня, указав курс на Борнхольм и скорость в девять узлов. К тому времени корабли находились всего в пяти часах пути от места атаки.

Чуть позже их курс пересек американский военный вертолет, дислоцированный в Гданьске, Польша. Возможно, он предупреждал он датчан о приближающихся кораблях без позиционных сигналов.

В любом случае, к 19:50 два буксира могли добраться до места происшествия. Неясно, защитила ли их короткая длина в 45 метров от обнаружения при анализе спутниковых снимков SpaceKnow. Компания не ответила на запрос о комментарии.

Однако, по информации, собранной t-online, к соединению приписаны еще три корабля.

Корабль-шпион "Сызрань". Спутниковые снимки позволяют предположить, что этот корабль также вышел из порта Калининграда 21 сентября, но облачность не позволяет сделать однозначный вывод.

Корвет "Сообразительный". По данным Минобороны России, он принимал участие в противолодочных учениях в Балтийском море не позднее 18 сентября. 22 сентября - в тот самый день, когда его начали преследовать датские и шведские корабли - поздно вечером министерство опубликовало сообщение о том, что "Сообразительный" сопровождал конвой кораблей в учебных целях.

Фрегат "Ярослав Мудрый". Согласно официальным сообщениям, он присоединился к маневрам сопровождения вместе с корветом "Сообразительный" и корветом "Стойкий". На спутниковых снимках, сделанных 22 сентября, видно, что корабль такого размера лежит у берегов Польши вместе с одним из корветов. У обоих была отключена система AIS.

Их расположение позволило бы фрегату и корвету сопровождать корабли, возвращающиеся с места происшествия, на всем пути до Калининграда или, по крайней мере, прикрывать их от маневра НАТО у берегов Польши. Однако есть основания полагать, что фрегат также заблаговременно проплыл непосредственно в районе места преступления.

Треки "Ярослава Мудрого"

В этом месте анализ спутниковых снимков SpaceKnow обнаружил не только темный корабль длиной 95 метров, который мог быть SS-750, но и второй, длиной 130 метров. Это как раз длина "Ярослава Мудрого", единственного корабля российского Балтийского флота. И есть еще одна ссылка на фрегат на месте происшествия.

В официальных заявлениях деятельность российского флота в дни, предшествовавшие нападениям, пока не играла никакой роли. "Таким образом, уголовное дело пока остается нераскрытым, но цепочка доказательств прибавилась. Она не указывает на США или Украину. Некоторые следы сейчас ведут в Москву", - отмечают авторы расследования.

"Ложный флаг"

Действия российского флота в дни, предшествовавшие взрывам, могут стать важной зацепкой в загадочном уголовном деле: нападении на газопроводы в разгар агрессивной войны России против Украины. В то же время это ставит под сомнение некоторые теории о других возможных виновниках, вызвавших в последние недели всемирный ажиотаж, в частности о причастности Украины, отмечает издание.

В частности, недавно совместное расследование ARD, SWR и Die Zeit, а также отчет New York Time показало, что подрыв могла совершить группа с парусной яхтой "Андромеда". Федеральное управление уголовной полиции Германии обыскало подозрительную лодку.

Однако версия о террористах с частной украинской миссией вызывает недоумение у экспертов. Они говорят, это не очень правдоподобно. Многое можно сказать об операции под "чужим флагом", например, чтобы найти следы и скрыть настоящих преступников. Скорее всего, использовались подводные лодки или подводные беспилотники, сотни килограммов боевой взрывчатки. Расследование, проведенное t-online, предполагает, что за операцией может стоять гораздо больше, чем просто парусная яхта.

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