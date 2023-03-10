Москва влаштувала ракетний обстріл України лише щоб заспокоїти росіян, - ISW

Українські військові повідомили, що окупанти завдали удару по критично важливій інфраструктурі країни 84 різними ракетами, у тому числі 28 крилатими ракетами Х-101/Х-555 та 20 крилатими ракетами "Калібр", 6 протикорабельними ракетами Х-22, 6 гіперзвуковими ракетами Х-47 "Кинжал", 2 надзвуковими протикорабельними ракетами Х-31-П, 6 керованими ракетами Х-59 і не менше 13 ракет з комплексів С-300.

Крім того, війська РФ також атакували Україну за допомогою 8 безпілотників Shahed-136 іранського виробництва, які, на думку українських офіційних осіб, ймовірно прагнули відвернути увагу систем ППО ЗСУ перед ракетними ударами.

Українські захисники збили 34 із 48 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555, а також 4 "Шахедів". Українські офіційні особи також зазначили, що всі 8 ракет Х-31П та Х-59 не досягли намічених цілей. Представник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що українські сили не мали можливості збити деякі російські ракети, такі як "Кинжал" і С-300.

У Міноборони РФ заявили, що російські сили завдали "високоточних ракетних ударів великої дальності з повітря, моря і наземного базування" по українській військовій інфраструктурі, військово-промислових комплексах та енергетичній інфраструктурі, що підтримує ЗСУ, як "відплата за теракти", маючи на увазі, ймовірно, нібито "вторгнення" до Брянської області 2 березня.

При цьому українські офіційні особи, російські блогери та кадри із соціальних мереж вказують на те, що РФ переважною більшістю атакувала енергетичну інфраструктуру країни.

Зокрема, глава "Укренерго" Володимир Кудринський заявив, що російські ракетні удари вкотре були націлені на українську енергетичну інфраструктуру, але в черговий раз не досягли постійної мети Росії щодо знищення українських енергоблоків.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ворожі удари вразили 8 енергетичних об'єктів, що спричинило відключення електроенергії в деяких районах країни.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що, за попередніми даними, російські війська могли використовувати ракети "Кинжал" для завдання удару по невстановленій інфраструктурі, а кадри в соцмережах показали дим, що піднімається з однієї зі столичних ТЕЦ.

Російські "воєнкори" також розповсюджували кадри та репортажі про наслідки ударів по об'єктах енергетики у Києві, Дніпрі, Вінниці, Одесі, Кіровограді, Харкові та інших містах.

ISW продовжує вважати, що ці ракетні удари не підірвуть волю України та не покращать позиції РФ на передовій.

"Кремль, ймовірно, навмисно запустив ракети, які українська система ППО не може перехопити, щоб досягти результатів у російському інформаційному просторі, незважаючи на скорочення запасів таких ракет", - йдеться у публікації.

Гнат зазначив, що Росія має до 50 ракет "Кинжал" і використала деякі ракети, які вона не може замінити.

Аналітики вважають, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, використав ці мізерні ракети в безрезультатних атаках, щоб заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні кола, які переважною більшістю закликали його помститися за інцидент у Брянській області 2 березня.

Російські блогери та пропагандисти також критикують російську ракетну кампанію за те, що вона не змогла змусити Україну "замерзнути" взимку наприкінці лютого та на початку березня перед весняним сезоном.

"Путін, ймовірно, спробував компенсувати ці наративи ще однією ракетною атакою, подібною до тієї, яку Росія провела восени 2022 року, використовуючи сучасні ракети, щоб гарантувати деяку шкоду Україні. Однак російські блогери не підтримали сьогоднішні удари переважною більшістю, зазначивши, що Кремлю необхідно змінити свій підхід до націлювання з огляду на те, що Україна пристосувалася до встановленої схеми атак на свою енергетичну інфраструктуру", - пишуть експерти ISW.

Ключові висновки