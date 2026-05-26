Москва вимагає від Euroclear сотні мільярдів: чи зможе РФ отримати гроші

Московський арбітражний суд задовольнив клопотання Центрального банку Росії про негайне виконання рішення щодо стягнення з бельгійської клірингової компанії Euroclear близько 252 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Йдеться про російські активи, які були заморожені Європейським Союзом після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Значна частина цих коштів зберігається саме в Euroclear.

У виданні зазначили, що рішення російського суду, найімовірніше, матиме радше символічний характер, оскільки суди РФ не мають юрисдикції в країнах ЄС, а європейське законодавство захищає Euroclear за виконання санкційного режиму.

Водночас у Reuters зауважили, що Росія може спробувати домогтися арешту активів Euroclear в інших юрисдикціях, які Москва вважає "дружніми". Серед таких країн називають Китай, Казахстан та Об’єднані Арабські Емірати.

Позов до Euroclear російський Центробанк подав ще у грудні минулого року після того, як ЄС почав просувати механізм використання заморожених російських активів для підтримки України.

15 травня московський суд уже ухвалив рішення на користь Центробанку РФ щодо стягнення збитків із бельгійської компанії, а тепер дозволив негайне виконання цього рішення.

Адвокати бельгійської Euroclear натомість розкритикували розгляд справи в Москві та заявили про порушення процесуальних норм.

"Текст рішення ще не опубліковано і він недоступний. Слухання було призначено в дуже короткий термін, лише за два дні до його початку, що позбавило нас права на захист", - заявили адвокати.

У Центробанку РФ, своєю чергою, заявили, що рішення про негайне виконання є "справедливим", оскільки затягування процесу, на думку Москви, лише продовжувало б порушення прав Росії.

"Банк Росії вважає рішення про негайне виконання справедливим, оскільки суд взяв до уваги не тільки триваючий характер порушення, а й реальний ризик того, що будь-яка затримка у виконанні ще більше відтермінує відновлення порушених прав", - йдеться в заяві банку.