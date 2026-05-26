Москва требует от Euroclear сотни миллиардов: сможет ли РФ получить деньги

Московский арбитражный суд удовлетворил ходатайство Центрального банка России о немедленном исполнении решения о взыскании с бельгийской клиринговой компании Euroclear около 252 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Речь идет о российских активах, которые были заморожены Европейским Союзом после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Значительная часть этих средств хранится именно в Euroclear.

В издании отметили, что решение российского суда, скорее всего, будет носить скорее символический характер, поскольку суды РФ не имеют юрисдикции в странах ЕС, а европейское законодательство защищает Euroclear за выполнение санкционного режима.

В то же время в Reuters отметили, что Россия может попытаться добиться ареста активов Euroclear в других юрисдикциях, которые Москва считает "дружественными". Среди таких стран называют Китай, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.

Иск к Euroclear российский Центробанк подал еще в декабре прошлого года после того, как ЕС начал продвигать механизм использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

15 мая московский суд уже принял решение в пользу Центробанка РФ о взыскании убытков с бельгийской компании, а теперь разрешил немедленное исполнение этого решения.

Адвокаты бельгийской Euroclear в свою очередь раскритиковали рассмотрение дела в Москве и заявили о нарушении процессуальных норм.

"Текст решения еще не опубликован и он недоступен. Слушание было назначено в очень короткий срок, всего за два дня до его начала, что лишило нас права на защиту", - заявили адвокаты.

В Центробанке РФ, в свою очередь, заявили, что решение о немедленном исполнении является "справедливым", поскольку затягивание процесса, по мнению Москвы, лишь продолжало бы нарушение прав России.

"Банк России считает решение о немедленном исполнении справедливым, поскольку суд принял во внимание не только продолжающийся характер нарушения, но и реальный риск того, что любая задержка в исполнении еще больше отсрочит восстановление нарушенных прав", - говорится в заявлении банка.