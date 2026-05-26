ua en ru
Вт, 26 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Москва требует от Euroclear сотни миллиардов: сможет ли РФ получить деньги

23:02 26.05.2026 Вт
2 мин
Имеют ли хоть какой-то вес новые требования россиян?
aimg Мария Науменко
Москва требует от Euroclear сотни миллиардов: сможет ли РФ получить деньги Фото: здание Центрального банка России в Москве (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Московский арбитражный суд удовлетворил ходатайство Центрального банка России о немедленном исполнении решения о взыскании с бельгийской клиринговой компании Euroclear около 252 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: В ЕС хотят ограничить право вето для новых членов из-за опыта Орбана, - The Guardian

Речь идет о российских активах, которые были заморожены Европейским Союзом после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Значительная часть этих средств хранится именно в Euroclear.

В издании отметили, что решение российского суда, скорее всего, будет носить скорее символический характер, поскольку суды РФ не имеют юрисдикции в странах ЕС, а европейское законодательство защищает Euroclear за выполнение санкционного режима.

В то же время в Reuters отметили, что Россия может попытаться добиться ареста активов Euroclear в других юрисдикциях, которые Москва считает "дружественными". Среди таких стран называют Китай, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.

Иск к Euroclear российский Центробанк подал еще в декабре прошлого года после того, как ЕС начал продвигать механизм использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

15 мая московский суд уже принял решение в пользу Центробанка РФ о взыскании убытков с бельгийской компании, а теперь разрешил немедленное исполнение этого решения.

Адвокаты бельгийской Euroclear в свою очередь раскритиковали рассмотрение дела в Москве и заявили о нарушении процессуальных норм.

"Текст решения еще не опубликован и он недоступен. Слушание было назначено в очень короткий срок, всего за два дня до его начала, что лишило нас права на защиту", - заявили адвокаты.

В Центробанке РФ, в свою очередь, заявили, что решение о немедленном исполнении является "справедливым", поскольку затягивание процесса, по мнению Москвы, лишь продолжало бы нарушение прав России.

"Банк России считает решение о немедленном исполнении справедливым, поскольку суд принял во внимание не только продолжающийся характер нарушения, но и реальный риск того, что любая задержка в исполнении еще больше отсрочит восстановление нарушенных прав", - говорится в заявлении банка.

Напомним, Евросоюз уже использует доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины. В начале апреля ЕС объявил о выделении Украине 1,4 млрд евро, полученных с процентов от активов российского Центробанка.

Большую часть этих средств направили на погашение кредитов и финансовую поддержку Украины, еще часть - на военные и оборонные нужды через Европейский фонд мира.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Российская Федерация Украина Бельгия Суд
Новости
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Аналитика
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами