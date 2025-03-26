Москва ставить додаткові умови для перемир'я в Чорному морі, - Зеленський

Зеленський нагадав, що днями делегації України та Сполучених Штатів обговорювали режими припинення війни щодо енергетики та у Чорному морі. Команди дійшли згоди, залишаються питання технічного характеру, моніторинг передусім.

Однак Росія, за словами президента, не поспішає погоджуватися на перемир'я в Чорному морі, а вигадує нові умови.

"Щодо Чорного моря ситуація складніша. Москва намагається вписати якісь додаткові умови в домовленість, яка не містить передумов", - підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна очікує від США, що американська сторона забезпечить безумовний характер тиші на морі.

Переговори в Саудівській Аравії щодо перемир'я

Нагадаємо, днями у Саудівській Аравії відбулися переговори України та США, а також США і Росії. Вашингтон заявив, що досяг домовленостей з обома сторонами щодо забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі.

В Україні підтвердили, що у Саудівській Аравії обговорювали безпеку судноплавства у Чорному морі, а також безпеку портів. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, на зустрічі також йшлося про ключові питання в енергетичній сфері.

При цьому у Москві після переговорів опублікували власну заяву. У ній йдеться, що положення про безпеку у Чорному морі та відновлення російського експорту сільгосппродукції почнуть діяти після зняття санкцій з російських виробників та експортерів продовольства.