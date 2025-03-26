Москва ставить додаткові умови для перемир'я в Чорному морі, - Зеленський

Росія намагається додати свої умови в домовленість про перемир'я на Чорному морі. Однак тишу на морі мають забезпечити США.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Зеленський нагадав, що днями делегації України та Сполучених Штатів обговорювали режими припинення війни щодо енергетики та у Чорному морі. Команди дійшли згоди, залишаються питання технічного характеру, моніторинг передусім.
Однак Росія, за словами президента, не поспішає погоджуватися на перемир'я в Чорному морі, а вигадує нові умови.
"Щодо Чорного моря ситуація складніша. Москва намагається вписати якісь додаткові умови в домовленість, яка не містить передумов", - підкреслив Зеленський.
Президент наголосив, що Україна очікує від США, що американська сторона забезпечить безумовний характер тиші на морі.
Нагадаємо, днями у Саудівській Аравії відбулися переговори України та США, а також США і Росії. Вашингтон заявив, що досяг домовленостей з обома сторонами щодо забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі.
В Україні підтвердили, що у Саудівській Аравії обговорювали безпеку судноплавства у Чорному морі, а також безпеку портів. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, на зустрічі також йшлося про ключові питання в енергетичній сфері.
При цьому у Москві після переговорів опублікували власну заяву. У ній йдеться, що положення про безпеку у Чорному морі та відновлення російського експорту сільгосппродукції почнуть діяти після зняття санкцій з російських виробників та експортерів продовольства.
Пізніше Зеленський звинуватив Росію у маніпуляціях і брехні щодо перемир'я на Чорному морі й в енергетичному секторі. За словами президента, Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни. Однак росіяни вже у день перемовин в Саудівській Аравії щодо досягнення перемир'я почали маніпулювати фактами.
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