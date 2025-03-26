Москва ставит дополнительные условия для перемирия в Черном море, - Зеленский

Зеленский напомнил, что на днях делегации Украины и Соединенных Штатов обсуждали режимы прекращения войны по энергетике и в Черном море. Команды пришли к согласию, остаются вопросы технического характера, мониторинг прежде всего.

Однако Россия, по словам президента, не спешит соглашаться на перемирие в Черном море, а придумывает новые условия.

"По Черному морю ситуация более сложная. Москва пытается вписать какие-то дополнительные условия в договоренность, которая не содержит предпосылок", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина ожидает от США, что американская сторона обеспечит безусловный характер тишины на море.

Переговоры в Саудовской Аравии о перемирии

Напомним, на днях в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США, а также США и России. Вашингтон заявил, что достиг договоренностей с обеими сторонами по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

В Украине подтвердили, что в Саудовской Аравии обсуждали безопасность судоходства в Черном море, а также безопасность портов. По словам министра обороны Рустема Умерова, на встрече также шла речь о ключевых вопросах в энергетической сфере.

При этом в Москве после переговоров опубликовали собственное заявление. В нем говорится, что положения о безопасности в Черном море и восстановление российского экспорта сельхозпродукции начнут действовать после снятия санкций с российских производителей и экспортеров продовольствия.