Москва или Сочи: Лавров рассказал, где могут встретиться Путин и Зеленский

По его словам, по вопросам двусторонних отношений встреча может пройти там, где стороны договорятся.

"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима, и на эти действия, конечно, мы отвечаем, мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда договорятся", - заявил Лавров.

В то же время обсуждение вопросов Донбасса, по его мнению, должно проходить в Трехсторонней контактной группе.

"… в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском. А когда он заявляет, что не будет с ними разговаривать, это плохо. Но это плохо для внутриукраинского кризиса, а для наших отношений - если у него есть, что сказать и как исправлять те шаги по их разрушению, которые инициировал Киев, Зеленский и его предшественник, мы готовы это рассмотреть", - добавил Лавров.