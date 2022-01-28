Москва або Сочі: Лавров розповів, де можуть зустрітися Путін і Зеленський

За його словами, з питань двосторонніх відносин зустріч може відбутися там, де сторони домовляться.

"Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію двосторонніх відносин, які страждають від збитків, завданих односторонніми діями його режиму, і на ці дії, звичайно, ми відповідаємо, ми готові. Будь ласка, нехай приїжджає до Москви, Сочі, Петербурга, куди домовляться", - заявив Лавров.

Водночас, обговорення питань Донбасу, на його думку, має відбуватися у Тристоронній контактній групі.

"… де за рішенням нормандського формату мають розглядатися всі питання врегулювання безпосередньо між Києвом та Донецьком, Києвом та Луганськом. А коли він заявляє, що не буде з ними розмовляти, це погано. Але це погано для внутрішньоукраїнської кризи, а для наших відносин - якщо у нього є, що сказати і як виправляти ті кроки щодо їх руйнування, які ініціював Київ, Зеленський та його попередник, ми готові це розглянути", - додав Лавров.