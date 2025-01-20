Москва просуває крайніх правих на виборах у Німеччині за допомогою дезінформації, - доповідь

Німецький аналітичний центр CeMAS повідомив, що за останній місяць він відстежив сотні повідомлень німецькою мовою на соціальній медіа-платформі X, які демонструють типові зразки російської дезінформаційної кампанії Doppelgaenger ("злий двійник") проти Заходу, яку раніше засуджувала влада Німеччини, США і Франції.

Згідно зі звітом Міністерства закордонних справ Німеччини, опублікованим у червні минулого року, кампанія, створена після вторгнення Росії в Україну 2022 року з метою підірвати підтримку Заходу Києву, поширює посилання на фальсифіковані західні новинні агенції, що поширюють неправдиву інформацію.

За даними CeMAS, останніми тижнями німецькі пости на X звинувачували партію "Зелених" в економічних проблемах Німеччини, критикували канцлера Олафа Шольца за його підтримку України, називали консерваторів ненадійними, але висловлювалися на користь АдН.

Пости, які він відстежував, ділилися посиланнями на фальшиві німецькі новинні сайти або на статті на справжніх сайтах, що підтримують їхню розповідь, або просто зображеннями. Посилені мережами фейкових акаунтів, вони отримали понад 2,8 мільйона переглядів, повідомив CeMAS.

Звіт вийшов за місяць до виборів, на яких, як очікується, переможуть основні опозиційні консерватори Німеччини. Однак сила AfD, що посідає друге місце, може ускладнити арифметику формування коаліції - і управління загалом, якщо їй вдасться схилити на свій бік блокуючу меншість.

Фактор Маска

У грудні антиіммігрантська партія AfD здобула підтримку власника X Ілона Маска, який цього місяця також провів на своїй платформі чат із кандидаткою на посаду канцлера від партії Еліс Вайдель.

Опитування, опубліковане 18 січня соціологічною службою INSA, засвідчило, що консерватори набирають 29%, а АдН - 21%, що вдвічі більше, ніж на виборах 2021 року. Соціал-демократи Шольца були на третьому місці з 16%, а зелені - з 13%.

У листопаді служба внутрішньої розвідки Німеччини (BfV) заявила, що створила цільову групу для припинення будь-яких спроб іноземних держав вплинути на федеральні вибори.

Німеччина є другим за величиною фінансовим і військовим спонсором України і прагне допомогти їй відбити повномасштабне вторгнення Росії, що почалося майже три роки тому.

За даними BfV, це призвело до різкого зростання "агресивної поведінки" Москви щодо Німеччини та інших союзників України.