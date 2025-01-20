Москва продвигает крайне правых на выборах в Германии с помощью дезинформации, - доклад

Немецкий аналитический центр CeMAS сообщил, что за последний месяц он отследил сотни сообщений на немецком языке на социальной медиа-платформе X, демонстрирующих типичные образцы российской дезинформационной кампании Doppelgaenger ("злой двойник") против Запада, которую ранее осуждали власти Германии, США и Франции.

Согласно отчету Министерства иностранных дел Германии, опубликованному в июне прошлого года, кампания, созданная после вторжения России на Украину в 2022 году с целью подорвать поддержку Запада Киеву, распространяет ссылки на фальсифицированные западные новостные агентства, распространяющие ложную информацию.

По данным CeMAS, в последние недели немецкие посты на X обвиняли партию "Зеленых" в экономических проблемах Германии, критиковали канцлера Олафа Шольца за его поддержку Украины, называли консерваторов ненадежными, но высказывались в пользу АдГ.

Посты, которые он отслеживал, делились ссылками на фальшивые немецкие новостные сайты или на статьи на подлинных сайтах, поддерживающих их повествование, или просто изображениями. Усиленные сетями фейковых аккаунтов, они получили более 2,8 миллионов просмотров, сообщил CeMAS.

Отчет вышел за месяц до выборов, на которых, как ожидается, победят основные оппозиционные консерваторы Германии. Однако сила AfD, занимающая второе место, может усложнить арифметику формирования коалиции - и управления в целом - если ей удастся склонить на свою сторону блокирующее меньшинство.

Фактор Маска

В декабре антииммигрантская партия AfD получила поддержку владельца X Илона Маска, который в этом месяце также провел на своей платформе чат с кандидатом на пост канцлера от партии Элис Вайдель.

Опрос, опубликованный 18 января социологической службой INSA, показал, что консерваторы набирают 29%, а АдГ - 21%, что вдвое больше, чем на выборах 2021 года. Социал-демократы Шольца были на третьем месте с 16%, а зеленые - с 13%.

В ноябре служба внутренней разведки Германии (BfV) заявила, что создала целевую группу для пресечения любых попыток иностранных государств повлиять на федеральные выборы.

Германия является вторым по величине финансовым и военным спонсором Украины и стремится помочь ей отразить полномасштабное вторжение России, начавшееся почти три года назад.

По данным BfV, это привело к резкому росту "агрессивного поведения" Москвы по отношению к Германии и другим союзникам Украины.