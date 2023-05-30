Москва приховує значну частину своїх військових витрат, - британська розвідка

Як наголошується у зведенні, 25 травня Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив, що військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році до 86,4 млрд доларів. За оцінкою SIPRI, це становить 4,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії.

Тим часом, за даними британської розвідки, справжні військові витрати Росії є вкрай невизначеними через ширше використання засекречених статей бюджету, особливо з лютого 2022 року, та відсутність прозорості.

"Росія лише нещодавно відновила публікацію зведених даних про витрати після того, як призупинила їх у травні 2022 року. Майже, напевно, військові витрати залишаються підвищеними, і це чинить тиск на російські державні фінанси", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, секретні витрати російського бюджету становлять 26% і з початку року досягли 37,5 млрд. доларів. До цих витрат відносяться оборона та національна безпека, а після початку війни до них, ймовірно, додалися витрати на окуповані території.

Тим часом, як повідомляло агентство Reuters, Росія за січень і лютий 2023 витратила військові потреби 26 млрд доларів, що на 282% більше, ніж за той же період рік тому.